В России армянской армии показали, как надо было воевать в Карабахе

Как ранее сообщал haqqin.az, в учения «Запад-2021», за которыми наблюдает высшее российское политическое руководство, вовлечены соединения Западного военного округа Вооруженных сил РФ, а также войсковые подразделения из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Индии и Монголии. В состав армянского батальона входят танковое, мотострелковое и ракетно-артиллерийское подразделения. Сегодня, 13 сентября, министр обороны Армении прибыл в Россию для наблюдения за военными учениями "Запад-2021". Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

Как сообщает Минобороны Армении, в основе учений - боевой опыт в Сирии и Карабахе, разработаны и новые методы взаимодействия разных родов войск.

Полигон "Мулино", расположенный в Нижегородской области – один из крупнейших в России. Он позволяет проводить учения с применением стрелкового оружия, военной техники, артиллерии и ПВО, авиации, а также ракетных комплексов "Искандер-М".