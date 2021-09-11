Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в Азербайджане Сеидом Аббасом Мусави.

Об этом на своей странице в Твиттер написали посол Мусави и Хикмет Гаджиев.

"Благодарю вас за то, что нас посетили. Мы провели плодотворные прения по вопросам нашей повестки дня и рассматриваем пути их преодоления", - подчеркнул помощник президента Азербайджана.

“Я рад встрече с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Мы обсудили с ним последнее состояние наших двусторонних отношений и вопросы, вызывающие общую обеспокоенность”, - написал посол.

Отметим, что в последние дни между Ираном и Азербайджаном наблюдается напряженность, вызванная несанкционированной поставкой караванов груза "неизвестного содержания" из Ирана по территории Армении в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе. Поставка грузов осуществляется без разрешения правительства Азербайджана. Однако, правительство Азербайджана установило блок-пост МВД Азербайджана и таможенный пункт на контролируемом Азербайджаном, согласно административным картам СССР, участке автомагистрали Горис-Кафан. Азербайджанские таможенники в соответствии с законодательством страны взимают с иранских грузовиков дорожные пошлины.