Глава Национальной разведки США: «Афганистан – больше не угроза. Опасность исходит из Йемена, Сомали, Сирии и Ирака»
Основная угроза для США со стороны международных террористических группировок исходит из таких стран, как Йемен, Сомали, Сирия и Ирак, а Афганистан в этом списке находится далеко не на первых позициях. Как сообщает агентство Bloomberg, об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.
При этом, по данным Bloomberg, Хейнс пояснила, что, хотя для Вашингтона Афганистан уже не является главным поводом для беспокойства, как пристанище для террористов, способных осуществлять атаки внутри США, американские разведслужбы все равно внимательно следят за ситуацией в стране на предмет возможности восстановления там своих позиций террористическими группировками.