Начинается Генассамблея ООН
С сегодняшнего дня, 14 сентября в Нью-Йорке начинает свою работу 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Сессия продлится до 27 сентября.
Несмотря на действующий в мире карантинный режим в связи с пандемией, ожидается прибытие большого числа делегаций.
Главной темой на Генассамблеи станет ситуация в Афганистане, в свете прихода к власти движения «Талибан». Как ожидается, на неделю высокого уровня в Нью-Йорк прибудут руководители 83 государств, 43 главы правительств, а также министры иностранных дел 23 стран.