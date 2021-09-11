Британская разведка обнаружила шпионское судно России у берегов Ирландии
Британские аналитики заметили российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь». Специалист по разведке на основе открытых источников Х.И.Саттон обратил внимание на корабль у территориальных вод Ирландии.
«Шпионский» корабль может использоваться для обрезки подводных кабелей и разведывательных миссий, пишет Лента.ру со ссылкой на UK Defence Journal.
Авторы портала отмечают, что ранее представители Военно-морских сил (ВМС) США заявили о возможности корабля «Янтарь» нарушать подводные коммуникации. Подводные аппараты, размещенные на корабле, способны «разрывать кабели» на глубине до 6000 метров, пишет UK Defence Journal.