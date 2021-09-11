Асад неожиданно приехал к Путину

В начале встречи Путин поздравил Асада с прошедшим днем рождения и победой на президентских выборах в Сирии. По словам президента РФ, результаты выборов свидетельствуют о доверии сирийцев к Асаду "и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни".

Путин назвал главной проблемой Сирии сохранение там иностранного военного присутствия без разрешения ООН и сирийских властей. Это, по его мнению, "не дает возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством".

Также российский президент признал, что в Сирии сохраняются очаги терроризма, которые оказывают давление на мирных жителей. Он добавил, что совместные усилия России и Сирии по восстановлению мирной деятельности "приносят определенный результат".

Асад в свою очередь заявил, что политические процессы по нормализации ситуации в Сирии остановились, чему способствовали деструктивные действия "определенных государств". "Хотелось бы отметить тот факт, что политические процессы, которые мы проводили, примерно уже как три года остановились. У этого есть, конечно, определенные причины. Есть определенные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов. Есть и другие факторы, но мы прекрасно их понимаем и пытаемся сделать все возможное для решения этих актуальных проблем", - сказал Асад на встрече с Путиным.

Он напомнил, что ряд государств наложили на Сирию санкции и охарактеризовал их как "античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные".

Асад также выразил благодарность МИД РФ "на международной площадке, с целью воспрещения распространения терроризма в угоду тем государствам, которые его поддерживают и для себя поставили целью искусно использовать терроризм для осуществления своих собственных задач".

В последний раз президенты России и Сирии встречались 7 января 2020 года в Дамаске, когда Путин и Асад посетили командный пункт российской группировки в Сирии. Они также вместе побывали в Большой мечети Дамаска и в Соборе Святой Девы Марии. Кроме того, в ноябре прошлого года Путин и Асад пообщались по видеосвязи. В ходе этой беседы они обсуждали готовящуюся в Дамаске международную конференцию по беженцам и внутриперемещенным лицам.