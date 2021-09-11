В Норвегии к власти пришла оппозиция во главе с миллионером

На прошедших в Норвегии парламентских выборах победу одержала Рабочая партия во главе с Йонасом Гаром Стере. Об этом стало известно утром во вторник, 14 сентября, по итогам подсчета 97% голосов избирателей.

Согласно предварительным результатам, левоцентристская оппозиция во главе с социал-демократом Стере сможет получить большинство в 169-местном однопалатном норвежском парламенте – Стортинге. Как ожидается, пять оппозиционных партий должны занять 104 места в парламенте, из которых 88 будет занимать Рабочая партия.