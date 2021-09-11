«Стамбул - лучший среди европейских городов. Стамбул – город номер один в Европе. По итогам опроса, проведенного Travel and Leisure в рамках World's Best Awards 2021, тысячи людей выбрали Стамбул своим фаворитом. Мы все этим гордимся», - сообщил губернатор Али Йерликая в соцсети.

Одним из солидных европейских издательств Travel and Leisure («Путешествия и отдых») был проведен опрос на тему «Лучший из лучших». Респондентам предлагалось выбрать лучший город в Европе, оценив предложенные населенные пункты по множеству критериев. В итоге большинство респондентов проголосовали за Стамбул, город набрал 91,32 балла из ста возможных и занял первое место.

В статье журнала говорится, что Стамбул с его бесконечным очарованием и историческими достопримечательностями, такими как дворец Топкапы и мечеть Айя-София, и современными сооружениям, такими как Нишанташи и Галатапорт, всегда являлся перекрестком истории. Аэропорт «Стамбул» также получил высокую оценку со стороны Travel and Leisure.

Стамбул также вошел в список 37 лучших городов мира по версии британского культурного журнала Time Out. Возглавил рейтинг Сан-Франциско, пишет Hürriyet.

Индекс лучших городов мира 2021 года был составлен на основе ответов по всем категориям опроса, а также мнений редакторов Time Out и экспертов со всего мира. Для создания рейтинга журнал провел глобальный опрос 27 тыс. городских жителей, чтобы оценить ряд показателей, включая не только традиционные активы, такие как еда и культура, но и те, которые больше ориентированы на будущее, например, общественные проекты, зеленые зоны, а также проведение развлекательных мероприятий.