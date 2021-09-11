В Баку появится новая станция метро

Идет подготовка к началу строительства четвертой станции «фиолетовой» ветки метро, сообщил журналистам глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

«Работы по подготовке к строительству станции с условным названием «В4» ускорены. Платформа этой станции будет рассчитана на семь вагонов. На станции, наряду с эскалаторами, будут установлены и лифты», - сказал Мамедов.

Новая станция метро строится в Насиминском районе Баку, рядом со Спортивно-концертным комплексом имени Гейдара Алиева.