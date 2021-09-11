Еще три месяца: экс-министра Муслимова оставили под арестом

Решением Сабаильского районного суда срок ареста бывшего министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Салима Муслимова продлен на три месяца.



Как сообщает haqqin.az, в суде рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста Муслимова. Согласно судебному решению, под стражей экс-министр будет находиться еще 3 месяца.

Салиму Муслимову предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребления должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (неоднократное получение взятки в крупном размере), решением суда в отношении экс-министра избрана мера пресечения в виде ареста.