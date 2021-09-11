Икрам Нур, автор haqqin.az 11:34

В Пакистане состоялась встреча глав разведслужб региона, на которой обсуждалась ситуация в Афганистане. На мероприятии, которое провел глава ISI (пакистанской Inter-Services Intelligence) Фаиз Хамид, присутствовали руководители разведок России, Китая, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении. Как обычно, на встречи людей такого уровня посторонних не приглашают. А доверенным лицам сообщают только то, что согласовано всеми участниками как информация, допустимая к разглашению. В этот раз допустимо было скупее некуда: обсуждалась ситуация в Афганистане. И все.

Хотя уже сам состав участников «большого слета разведок» вполне достаточен для возникновения массы вопросов. Судите сами: • На днях китайское правительство предоставит Афганистану помощь продовольствием и медикаментами на 31 миллион долларов, а также 3 миллиона доз вакцин от COVID-19. Став тем самым первой страной, оказавшей реальную материальную помощь правительству талибов. • Узбекистан и Туркмения возобновили экспорт топлива и газа в Афганистан. Поставки из Туркмении происходят через пограничный переход «Акина», расположенный в афганской провинции Фарьяб, из Узбекистана — через погранпереход «Хайратон», расположенный в афганской провинции Балх. То есть Ташкент и Ашхабад приступили к экономическому сотрудничеству с талибами. • Россия, с небольшими оговорками, призывает считать «Талибан» текущей геополитической реальностью Афганистана, с которой нужно вести диалог. • Иран откровенно недоволен составом правительства талибов, в котором не оказалось ни одного сравнительно лояльного к Тегерану деятеля, не говоря уже о представителях афганских шиитов. • Что же касается Таджикистана, то он с момента прихода к власти «Талибана» занимает откровенно враждебную к нему позицию, неотвратимо превращаясь в оплот антиталибских сил. За одним столом собрались люди с совершенно разными подходами к талибам. Но одновременно с этим крайне заинтересованные в диалоге с ними. А если учесть, что после состоявшегося неделю назад визита Фаиза Хамида в Кабул Пакистан оказал талибам прямую военную поддержку в установлении контроля над Панджшерским ущельем, то кое-что становится понятным. Воздушный удар пакистанских ВВС по силам Масуда-младшего, после которого талибы без особых потерь и установили контроль над Панджшером, был частью той платы, которую Исламабад должен был внести для укрепления своего статуса стратегического партнера талибов, которые теперь являются единственной властью в Афганистане. Поскольку поддерживать «Талибан», когда они были повстанцами – это одно. И не гарантирует сохранения влияния вчерашнего союзника, когда они стали победителями.

Кстати, командовал операцией по усмирению Панджшера этнический таджик Кари Фасихуддин – это к вопросу о единстве внутри афганцев-таджиков – за что и получил в новом правительстве пост главнокомандующего вооруженными силами. Впрочем, пост этот в некотором смысле декоративный, поскольку министром обороны назначен мулла Якуб Омар, родство которого с основателем Талибана муллой Омаром делает его самого едва ли не культовой фигурой в среде талибов. Но теперь Фаизу Хамиду предстоит выполнить вторую часть его договоренностей с «Талибаном»: обеспечить новому правительству признание на международном уровне, хотя бы у части международных и региональных игроков. Для чего нужно убедить их, что талибы являются вполне договороспособной стороной, твердо исполняющей взятые на себя обязательства – как в отношении защиты инвестиций, так и в отношении отсутствия у них агрессивных планов по поводу соседей, в частности – того же Душанбе. Понятно, что все свои усилия Исламабад делает отнюдь не из чистого альтруизма. Его попытки по урегулированию вокруг международного признания нового правительства Афганистана в случае их успеха предоставляют ему шанс стать модератором диалога талибов с мировым сообществом, которое откровенно не спешит признать «Талибан» в качестве легитимной власти в Афганистане.