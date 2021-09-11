Павел Фельгенгауэр: «Везде враги, как в советское время...»

«У России везде враги, как в советское время. У нас кольцо враждебности... У нас внутренние кольца враждебности, у нас даже в Садовом кольце есть какое-то кольцо враждебности – иностранных агентов и прочих нехороших людей. Есть Украина, есть Грузия. И есть внешние кольца враждебности». Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал военный эксперт, обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.

По мнению эксперта, после прихода к власти в Афганистане «Талибана» угрозы дестабилизации в Центральной Азии усилились. Фельгенгауэр считает, что джихадистское движение может перекинуться на центральноазиатские республики.

«Еще один очаг в Закавказье, происходит между Азербайджаном и Арменией. Туда тоже может быть втянута Россия. Есть Донбасс и вообще проблемы с Украиной. Есть Беларусь с... Лукашенко, у которого очень большие проблемы... Получается, что везде клин. И надо держать дивизию на архипелаге Франца-Иосифа (там у нас тоже развернута дивизия), дивизию держать на Чукотке, корпус держать на Курильских островах. Сил-то не хватит. Не хватает сил. Как у Советского Союза были огромные вооруженные силы, а получалось, что везде растянуты, везде сил не хватает», - заявил военный эксперт.