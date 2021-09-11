Три военные прокуратуры созданы на освобожденных территориях Азербайджана

На освобожденных территориях Азербайджана созданы три военные прокуратуры, сказал местным СМИ начальник отдела Военной прокуратуры Азербайджана по контролю над следствием в военных прокуратурах полковник юстиции Мехти Гусейнзаде.

По его словам, в соответствии с распоряжением главы государства о создании военных прокуратур на освобожденных территориях от 1 апреля 2021 года созданы Губадлинская и Кельбаджарская военные прокуратуры. А на базе Карабахской военной прокуратуры сформирована Агдамская военная прокуратура.

Тем самым органы военной прокуратуры созданы на всех территориях, находящихся под юрисдикцией Азербайджана, отметил Гусейнзаде.