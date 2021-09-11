Учителя, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, не имеют сертификата о противопоказании к вакцинации или о наличии иммунитета, не будут допущены в учебные заведения, сказал журналистам советник министра образования Азербайджана Рустам Агаев.

Что касается учителей, представивших сертификат о противопоказании к вакцинации, то советник министра заявил, что эти данные ежедневно меняются.

"Какого-либо решения по вопросу о зарплате учителей, которые не будут допущены в учебные заведения, пока нет", - добавил Агаев.