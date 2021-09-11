Ильхам Алиев назначил нового главу Джалилабада
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Рафика Джалилова главой Исполнительной власти Джалилабадского района, сообщает АзерТАдж.
Другим распоряжением президента Ильхама Алиева Рафик Джалилов освобожден от должности заместителя начальника Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана.
Напомним, бывший глава Джалилабада Намик Зейналов был задержан в ходе спецоперации, проведенной в здании ИВ Джалилабадского района. Распоряжением президента Ильхама Алиева в декабре прошлого года Зейналов был освобожден от должности главы Исполнительной власти Джалилабада.