Рашад Тагиев стал главой Шамкира распоряжение президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Рашада Энвер оглу Тагиева главой Исполнительной власти Шамкирского района, сообщает официальный сайт главы государства.