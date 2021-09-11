Встречу Путина и Раиси отложили из-за коронавируса

Встреча президентов России и Ирана - Владимира Путина и Ибрагима Раиси отложена "до следующей оказии" в связи с уходом российского лидера на самоизоляцию. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, двусторонние встречи не будут проводить по конференц-связи. Отложено до следующей оказии", - сказал Песков.

Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали в кулуарах VI Каспийского медиафорума сообщил журналистам, что Раиси и Путин могут встретиться на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.

Во вторник стало известно, что президент РФ принял решение уйти на изоляцию после контакта с заболевшими ковидом.