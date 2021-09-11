Джемаль Бустани, автор haqqin.az 14:04

Несколько дней назад haqqin.az сообщал, что Судан хочет внести поправки в соглашение о создании российской военно-морской базы в Порт-Судане и потребовал от России предоставить стране экономическую помощь в обмен на пятилетнюю аренду с возможностью подписания 25-летнего соглашения, отмечают суданские источники. Как обычно, Москва и Хартум все отрицают – никто ничего не требовал, отношения крепки как никогда, базе – быть. Но после июньской истории, когда стало известно, что Судан намерен пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море, что сначала тоже отрицалось, но потом оказалось правдой, – никто этим нынешним заявлениям попросту не верит.

Россию не намерены пускать в Красное море – вот суть решения Хартума. Форма может быть разной – выставление завышенных требований, затягивание переговоров, ссылки на обстоятельства непреодолимой силы. Но решение состоялось. «Минюст Судана считает необходимым внести поправки в текст соглашения между Суданом и Россией о создании российской базы в Порт-Судане на побережье Красного моря, о котором договорились бывшее правительство Судана и России», - говорится в официальном заявлении суданских властей. Причем отсылка к «договоренностям бывшего правительства» весьма многозначительна – сегодня необходимость в российском присутствии у Хартума отсутствует полностью. При Омаре аль-Башире ориентация Хартума была одна – он, грешным делом, считал, что присутствие российский военных укрепит его власть и поможет предотвратить его свержение. Нынешней власти в Хартуме нужно совсем другое, часть из чего они уже получили: после подписания мирного соглашения с Израилем Судан был исключен из американского списка стран-спонсоров террора, что открыло ему доступ к международной помощи. Эр-Рияд и Эмираты готовы помочь ему списать почти три миллиарда долларов внешнего долга, французы - аннулировать еще почти шесть с половиной миллиардов. А Турция и Катар – предоставить инвестиций почти на десять миллиардов долларов. Предотвратить такой финансовый дождь, который вот-вот прольется на Судан, Москва просто не в состоянии. И альтернативы предложить не может. Ее попытка получить военную базу в ключевом месте транзитного путь мировой торговли заблокирована. Эффективно и надежно. И, что неожиданно, ситуативно возникшей региональной коалицией плюс Париж.