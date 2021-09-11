Вслед за Керимом Велиевым в Турцию поехал и Закир Гасанов

По приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров отправились в Турцию. Об этом сообщили в азербайджанском военном ведомстве.

В ходе визита запланированы встречи руководства Минобороны с военным руководством Турции, а также участие в мероприятии «День высокопоставленных наблюдателей» в рамках совместных лётно-тактических учений «Сокол ТурАз – 2021» в Конье.

Отметим, что и начальник Генерального штаба ВС Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев находится с официальным визитом в Турции.