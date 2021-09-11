Европейский суд по правам человека посчитал, что российские власти нарушили Европейскую конвенцию по правам человека, упразднив признанную экстремистской в России Национал-большевистскую партию писателя и политика Эдуарда Лимонова.

Суд установил, что РФ нарушила ст. 11 Конвенции - свобода собраний и объединений - в контексте ликвидации НБП и отказа в регистрации ее как политической партии. Заявители жалобы - члены исполнительного комитета НБП - указывали, что решение о ликвидации объединения было "несоразмерным и ненужным" в демократическом обществе, а отказ в регистрации партии не был должным образом обоснован.

Кроме того, суд взыскал с РФ 10 тысяч евро солидарно в пользу заявителей жалобы: Александра Аверина, Сергея Фомченкова, Алексея Волынцы, Андрея Дмитриева, а также детей Лимонова в связи с его смертью - Александры и Богдана Савенко.