Таджикистан протестует: не понравились слова Байдена

МИД Таджикистана передал ноту протеста послу США в Душанбе в связи с высказываниями президента США Джо Байдена о возможном повторении в Таджикистане сценария с людьми, цеплявшимися за американский военно-транспортный самолет, в случае вывоза оттуда сторонников США.

"Послу США была передана нота протеста в связи с высказываниями президента Соединенных Штатов Америки господина Джо Байдена во время его посещения пожарного участка в Пенсильвании", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

В ноте отмечается, что "подобные высказывания не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства". "Республика Таджикистан заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с США в духе взаимной поддержки и взаимного уважения", - подчеркивается в заявлении.

Ранее Байден во время посещения пожарного участка в штате Пенсильвания упомянул один из самых драматичных моментов при выводе войск США, когда афганцы в отчаянной попытке покинуть страну держались за фюзеляжи и шасси взлетающих самолетов и разбивались насмерть, падая с высоты. В связи с эти он упомянул Таджикистан, сказав "если бы мы были в Таджикистане, выкатили С-130 и сказали, что позволим всем, кто замечен в симпатиях к нам, погрузиться в самолет, - вы получили бы людей, висящих в нише шасси".