Шавкат Мирзиёев вновь идет в президенты Узбекистана

Об этом во вторник сообщила член ЦИК Гульноза Исмоилова, сообщает Спутник Узбекистана.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиёева кандидатом на выборах главы государства, которые назначены на 24 октября.

«ЦИК проверил документы и подписные листы, представленные Либерально-демократической партией Узбекистана («УзЛиДеП»), и сегодня зарегистрировал выдвинутого этой партией Шавката Мирзиёева кандидатом в президенты республики, выборы которого пройдут 24 октября», - сказала Исмоилова.

На президентских выборах 2016 года Мирзиёев также выдвигался от «УзЛиДеП» и победил с большим преимуществом.