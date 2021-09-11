Размещенные на межгосударственной дороге Горис - Кафан азербайджанские полицейские и таможенники с сегодняшнего дня начали проверять не только иранские грузовики, но и автобусы, сообщает армянское издание Айсор.ам со ссылкой на вице-мэра города Горис Каро Кочаряна.

Мэр также отметил, что в окрестностях полицейского поста ВС Азербайджана сконцентрированы значительные силы.

«Хотя азербайджанцы не останавливают армянские машины, но также не разрешают, чтобы мы останавливались. Просто пропускают нас и начинают проверять машины с иранскими номерами», - сказал Кочарян.

Напомним, что более 20 км вышеназванной трассы проходит по территории Азербайджана (село Эйвазлы Губадлинского района). Именно на этом участке стоят спецподразделения МВД и Госкомтаможни.

Проверки транспорта начались после того, как многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе. Их маршрут из Ирана проходит и по трассе Горис - Кафан.

C 12 сентября азербайджанские таможенники стали взимать с иранских автомобилей госпошлину за проезд по территории Азербайджана.