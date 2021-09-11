Азербайджанским яблокам дали добро в России

Россельхознадзор по итогам проведенного фитосанитарного мониторинга предприятий-производителей яблок на территории Азербайджана, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности (АПБ) с 14 сентября 2021 года разрешает ввоз в Россию яблок еще с 11 азербайджанских предприятий.

Как сообщает сайт Россельхознадора, указанную продукцию разрешено ввозить в РФ компаниям и физическим лицам, действующим в основном в Губинском и Гусарском районах Азербайджана. Список этих предприятий размещен на сайте Россельхознадзора.

Число азербайджанских предприятий, имеющих разрешение на поставки яблок в РФ, достигло 43.