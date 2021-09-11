Австрия не хочет афганских беженцев

Власти Австрии не примут ни одного беженца из Афганистана. С таким заявлением выступил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете La Stampa.

"Мы не примем в нашей стране ни одного афганского беженца, - сказал он. - Этого не произойдет, пока я у власти".

По его словам, за последние годы в Австрию прибыли более 44 тыс. афганцев: "В Австрии уже проживает четвертая по величине афганская община в мире".

"Мы занимаем реалистичную позицию - интеграция афганцев очень трудна", - отметил Курц, пояснив, что сложности связаны, в частности, с их уровнем образования, "в основном низким", а также с расхождениями в фундаментальных ценностях.