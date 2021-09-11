Ильхам Алиев обрушился на чиновников: «От предпринимателя пытаются получить долю… И обиженный бизнесмен уходит, не создав предприятия»

"При назначении глав исполнительной власти в Джалилабадский и Шамкирский районы я дал им поручение решить основные вопросы… Ведь основная работа была уже проделана и создана отличная основа. Я им говорил, что необходимо работать, повседневно трудиться так, чтобы и граждане были довольны ими, и развитие районов шло высокими темпами. Надо было проявлять инициативу, привлекать инвесторов, создавать условия для предпринимателей. Но, к сожалению, в реальности мы увидели совершенно обратное. В результате за допущенные серьезные просчеты, нарушения, факты взяточничества и коррупции бывшие главы исполнительной власти как Джалилабадского, так и Шамкирского районов привлечены к уголовной ответственности. Сегодня все понимают, что никто не может стоять выше закона, что перед законом все равны. Ни у кого нет и не может быть иммунитета. Назначая на должность всех государственных чиновников, я даю такие рекомендации. Однако люди, работавшие на этих должностях до вас, преследовали лишь личные интересы, втянулись в хищения, взяточничество и коррупцию, равнодушно относились к гражданам, занимались не повседневными проблемами, стоящими перед районами, а своими личными проблемами, своим частным бизнесом, что, конечно, вызывало справедливое возмущение населения. После выявления всех этих фактов главы исполнительной власти были освобождены от занимаемых должностей, и теперь они ответят перед законом. Идет следствие, которое все покажет. Однако предварительные сведения, в том числе доказательства и материалы следствия, позволяют говорить о том, что привлечение этих людей к уголовной ответственности было абсолютно обоснованно», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в формате видеоконференции с новыми главами исполнительной власти Джалилабадского района Рафиком Джалиловым и Шамкирского района Рашадом Тагиевым. Об этом сообщает официальный сайт президента.

По словам азербайджанского лидера, в последние годы многие высокопоставленные чиновники, руководители местных и центральных исполнительных органов, а также бывшие руководители, министры, главы исполнительной власти привлечены к уголовной ответственности. Президент задался вопросом: «За что? За совершенные преступления. Каждый должен знать, что никто не сможет избежать ответственности. Я неоднократно говорил об этом, хочу сегодня еще раз сказать, сказать и вам, и всем остальным чиновникам: если они вновь не откажутся в своей работе от этих грязных деяний, то их ждет такая же участь. В одном из выступлений я даже предупредил, что если кто-то не хочет работать добросовестно, то пусть не занимается этим делом, не соглашается на эту работу, иначе обретет большие неприятности. Если вы берете на себя эту ответственность, то должны работать в рамках закона и оправдать это высокое доверие. Работать так, чтобы граждане были довольны вами. Однако сегодня во многих следственных материалах указано, что главы исполнительной власти нескольких районов незаконно получали деньги, взятки даже от представителей наиболее уязвимых в социальном отношении слоев. Для снижения уровня безработицы, в частности учитывая имеющую место в мире кризисную ситуацию, социально-экономический кризис, период пандемии, по моей инициативе для самых уязвимых слоев были открыты около ста тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест, где оплата труда равняется минимальной заработной плате. Однако некоторые посчитали, что эти люди не заслуживают даже такого, запрятали в своих кабинетах их платежные карты и снимали с них деньги. Такая бессовестность не вмещается ни в какие рамки».

Далее Ильхам Алиев напомнил об известных видеокадрах, где запечатлено, как госчиновники присваивают гуманитарную помощь, направленную Фондом Гейдара Алиева семьям, нуждающимся в поддержке и социальной защите: «После этих видеокадров люди возненавидели их. Какая низость, бессовестность! Эти люди позорят себя, бросают тень на нашу власть. Если кто-то полагает, что это пройдет для них без последствий, то ошибается. Считаю, что каждый уже понял, что государственный чиновник должен быть образцом, ибо достаток людей на местах, их комфортная жизнь зависят от работы государственного чиновника. Им следует постоянно находиться рядом с гражданами. Эта рекомендация всегда занимает особое место в моих напутствиях. Я и вам говорю, что вы должны жить заботами людей и стараться по возможности помочь им».

Ильхам Алиев подчеркнул, что государственная власть и центральные исполнительные органы осуществили большую работу по развитию районов: «Сегодня многие наши районы уже не получают дотаций из центра. Хотя 10 лет назад, можно сказать, абсолютное большинство районов получало дотации. Почему? Потому что собранные на местах средства шли не в госказну и госбюджет, а в карманы чиновников. Многие главы исполнительной власти днем и ночью слонялись здесь, у этих дверей, желая получить какую-то материальную поддержку и материальную помощь. Но в результате проведенных реформ сегодня многие районы уже не получают дотацию. Нам необходимо сделать так, чтобы развитие районов в целом обеспечивалось за счет средств, собранных во всех районах».

Ильхам Алиев в своей речи обратил внимание и на дальнейшую стратегию развития регионов: «Конечно, мы будем предпринимать необходимые шаги по развитию каждого района. Завершение основных инфраструктурных проектов не означает, что мы прекратим оказывать финансовую и материальную поддержку. Нет, мы будем оказывать ее, но в целенаправленной форме, с условием соблюдения всех правил. Между тем арестованные главы исполнительной власти – речь идет не только о Джалилабадском и Шамкирском районах – грубо нарушали тендерные процедуры. То есть на тендерах, связанных с реализацией проектов, осуществляемых по государственной линии, госзакупками, обычно побеждали компании, близкие к главе исполнительной власти или его заместителю. Почему? Потому что и здесь факты взяточничества и присвоения имели массовый характер, что наносит значительный ущерб госбюджету. Если бы не было фактов коррупции, взяточничества, то, посмотрите, насколько вырос бы наш госбюджет, насколько расширились бы наши возможности. Дополнительную прибыль, получаемую в результате проводимых сегодня реформ, мы направляем в первую очередь на улучшение уровня жизни людей. Идет девятый месяц года. Но благодаря прозрачности и реформам в государственном бюджете образовался профицит, значительную часть которого мы вновь направляем на социальную защиту людей».

Ильхам Алиев поручил новым главам районов активно привлекать инвестиции, как местные, так и зарубежные: «Здесь тоже надо проявить активность, так как без частных инвестиций наша страна не может развиваться так, как хотелось бы. Государство не может брать все на себя. Вся эта работа по созиданию и благоустройству по всей стране и без того проделана по линии государственных инвестиций, а потому следует создать условия для предпринимателей. Необходимо создать возможности для предпринимателей, чтобы они вкладывали средства и создавали рабочие места. Однако предприниматель, желающий работать, в ряде случаев сталкивается с проблемами - к нему выдвигаются какие-то необоснованные требования, от него пытаются получить долю, и обиженный предприниматель уходит, не создав ни рабочих мест, ни предприятия. Имеют место и такие факты. Этому тоже надо положить конец. Предприниматель должен быть уверен в том, что он будет платить только государственный налог, вот и все. В частности, следует учесть, что как в Джалилабадском, так и Шамкирском районе имеется очень большой потенциал, есть плодородные земли, человеческие ресурсы, подготовленный кадровый потенциал. Достаточно большим является и население обоих районов. В сравнении с другими районами есть огромный промышленный и сельскохозяйственный, туристический потенциал. Это необходимо эффективно использовать. Посмотрите, государство сделало все - проложены прекрасные дороги, газовые линии, электрические, водные коммуникации, созданы оросительные системы, водохранилища, построены больницы, школы, спортивные сооружения. Остальную работу должны делать руководители на местах. Это тоже одно из моих поручений вам. Хочу еще раз сказать, что вам следует работать так, чтобы люди были довольны вами, чтобы дела в районах шли хорошо, имели место развитие, созидание, благоустройство. В этом случае вы получите от меня высокую оценку. Что вас ждет в противном случае?... Вам следует не забывать об участи работавших до вас».

Президент также призвал к усилению общественного контроля: «Жители, активисты Джалилабадского и Шамкирского районов должны постоянно анализировать вашу деятельность. Нужен серьезный общественный контроль. Для усиления общественного контроля вам следует проявлять на местах инициативу, с тем чтобы активисты включились в эту работу по созиданию и благоустройству. Одновременно работа чиновников, представленных в государственных органах, должна быть настолько прозрачной, чтобы и общественный контроль это подтверждал. У нас и без того достаточно много источников информации, и если что-то там пойдет не так, кто-то встанет на неверный путь, мы рано или поздно узнаем об этом».