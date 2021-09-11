Эрдоган заявил, что «на горизонте появился силуэт великой и могучей Турции»

Балансы в макроэкономике Турции восстанавливаются. Это указывает на то, что положительная динамика в экономике будет набирать обороты, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава турецкого государства отметил, что на горизонте виднеется силуэт великой и могучей Турции, передает Anadolu.

«Ни у кого не должно быть сомнений, что мы оставим нашим детям страну, о которой мечтали, если продолжим нынешний процесс, символом которого являются «Цели на 2023 год», - подчеркнул Эрдоган.