Дерипаска сравнил запуск цифровых денег с полетом в космос Гагарина

Российский миллиардер Олег Дерипаска сравнил важность запуска цифрового рубля с полетом в космос Юрия Гагарина, высказав мнение, что это нужно было сделать еще два года назад.

"Он нужен был еще два года назад… а в следующем году, после запуска цифрового юаня, уже просто позорно будет не запустить. Это для нашей страны сейчас важнее, чем полет Гагарина в Космос в 61-м!" - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Формат запуска цифрового рубля в настоящее время обсуждается правительством России, предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.