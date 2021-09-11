Ученые описали людей с супериммунитетом против COVID

У людей, которые переболели COVID-19 в прошлом году, а затем привились вакциной Pfizer или Moderna, развивается «сверхчеловеческий» иммунитет против инфекции. Об этом говорится на сайте NPR.

Такой иммунитет называют «гибридным». «В целом гибридный иммунитет к SARS-CoV-2 кажется впечатляюще сильным», - говорится в журнале.

Отмечается, что организмы таких людей вырабатывают высокие уровни антител, а также антитела с большой «гибкостью», способные нейтрализовать многие варианты коронавируса.

В частности, группа вирусологов под руководством Пола Бениаса из Университета Рокфеллера обнаружила, что антитела у таких людей способны нейтрализовать все шесть самых сильных вариантов коронавируса, включая дельту и бету.

Также иммунологи из Пенсильванского университета утверждают, что у людей, которые не болели коронавирусом раньше и привились двумя дозами вакцины, тоже со временем вырабатываются более гибкие антитела. Он считает, что третья доза, вероятно, «дала бы импульс этим антителам и подтолкнула бы их эволюцию дальше».