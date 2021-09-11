Коренные жители Новой Зеландии требуют переименовать страну

Партия маори выступила с петицией об официальном изменении названия Новой Зеландии. Представители коренного населения предлагают вернуть стране название Аотеароа, что можно перевести с языка маори как «страна длинного белого облака». Об этом сообщает The Guardian.

Маори считают, что вернуть прежнее название надо не только стране, но и другим топонимам на ее территории. Так, заверяют в партии, у властей получится объединить жителей.

«Давно пора вернуть маори на свое законное место в качестве первого и официального языка страны. Мы полинезийская страна — мы Аотеароа... Новая Зеландия — это голландский топоним. Даже голландцы изменили название с Голландии на Нидерланды!» — заявили лидеры партии.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что власти не рассматривали вопрос о переименовании страны, однако она отметила, что все чаще слышит, как слово Аотеароа используют в качестве синонима Новой Зеландии — «и это положительный момент».