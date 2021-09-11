Китай вводит новые локдауны из-за «дельты»

Частичный локдаун ввели в городах Сямэнь и Путянь китайской провинции Фуцзянь. Это произошло из-за резко обострившейся ситуации с COVID-19, сообщает российская «Парламентская газета» со ссылкой на «Хуаньцюван».

Власти этих населенных пунктов объявили о проведении поголовного тестирования граждан на коронавирус после того, как за сутки там выявили 56 случаев заражения COVID-19. Предварительно, заболевшие могли заразиться «дельта»-штаммом, который отличается своей повышенной передаваемостью.

Так, муниципалитеты мест проживания носителей коронавируса вводят «блокаду» микрорайонов. Жильцам запрещаются любые собрания, выход за пределы домовладения допускается только при острой необходимости и после получения разрешения.

В свою очередь администрация города Сямэнь решила ограничить транспортное сообщение. В мегаполисе на время приостановили междугородные автобусные маршруты. Купившие билеты граждане смогут вернуть их с компенсацией. Также приостановлены занятия во всех школах Сямэня. Аптекам разрешается продавать лекарства от простуды только после того, как покупатель предъявит удостоверение своей личности.