Скончался Ягуб Зуруфчу обновлено
Несмотря на усилия врачей не удалось спасти жизнь известного певца 65-летнего Ягуба Зуруфчу. Как сообщает haqqin.az, некоторое время назад известный певец скончался от коронавируса.
Ягуб Зуруфчу родился в городе Тебриз в Южном Азербайджане. После революции в Иране он покинул страну и долгое время жил в Германии. В 1989 году в Азербайджане впервые услышали его патриотические песни, посвященные разделению азербайджанского народа.
Песни Ягуба Зуруфчу получили огромную популярность среди народа и стали своего рода символом Национально-освободительного движения.
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Состояние заслуженного артиста Азербайджана Ягуба Зуруфчу, заразившегося коронавирусом и госпитализированного в медучреждение "Ени Клиника", оценивается как критическое.
В медучреждении журналистам заявили, что у Зуруфчу резко упало артериальное давление.
"Для восстановления давления принимаются все возможные меры. Состояние заслуженного артиста оценивается как критическое", - сказали в медучреждении.