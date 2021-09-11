Несмотря на усилия врачей не удалось спасти жизнь известного певца 65-летнего Ягуба Зуруфчу. Как сообщает haqqin.az, некоторое время назад известный певец скончался от коронавируса.

Ягуб Зуруфчу родился в городе Тебриз в Южном Азербайджане. После революции в Иране он покинул страну и долгое время жил в Германии. В 1989 году в Азербайджане впервые услышали его патриотические песни, посвященные разделению азербайджанского народа.

Песни Ягуба Зуруфчу получили огромную популярность среди народа и стали своего рода символом Национально-освободительного движения.

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