В компанию “Логистика и грузоперевозки – 166” на работу возьмут и после Академии

Вот уже три года компания “Логистика и грузоперевозки - 166» реализует программу по стажировке в “Логистической академии -166”. В этом году был проведен отбор для прохождения трехмесячной стажировки среди 714 кандидатов. И лишь 52 соискателя получили право на практическую деятельность.

Участниками программы являются студенты и выпускники вузов. В течение трех месяцев стажеры получают необходимые практические и теоретические знания в различных структурах компании.