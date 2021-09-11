В компанию “Логистика и грузоперевозки – 166” на работу возьмут и после Академии
Вот уже три года компания “Логистика и грузоперевозки - 166» реализует программу по стажировке в “Логистической академии -166”. В этом году был проведен отбор для прохождения трехмесячной стажировки среди 714 кандидатов. И лишь 52 соискателя получили право на практическую деятельность.
Участниками программы являются студенты и выпускники вузов. В течение трех месяцев стажеры получают необходимые практические и теоретические знания в различных структурах компании.
Отмечается, что кандидаты, успешно продемонстрировавшие свои знания и навыки во время стажировки, будут приняты на работу в различные департаменты логистической компании.
Программа летней стажировки проводится с 2019 года. В целом с начала реализации программы в компанию обратились свыше 4200 соискателей. И только 153 кандидата успешно прошли все этапы отбора, начав практическую деятельность в компании. Таким образом, большая часть участников в настоящее время задействована в различных структурных департаментах компании «Логистика и грузоперевозки 166».