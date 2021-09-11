Эмин Амруллаев рассказал о проекте «Цифровые навыки»

По словам министра, проект важен не только с точки зрения повышения уровня программирования и алгоритмических знаний учеников, но и формирования у них целеустремленного и логического мышления.

Будущее образование нацелено на развитие именно навыков, заявил министр образования Эмин Амруллаев в программе « Время Мир Шахина » на телеканале Real TV, приведя в качестве удачного примера проект «Цифровые навыки».

Как отметил Э.Амруллаев, сегодняшнее образование должно быть больше нацелено на развитие таких навыков, как решение поставленных задач, развивать у учеников креативный и творческий подход к решениям, развивать навыки командной работы, лидерских качеств, логики и т.д.

Так как проект Минобразования «Цифровые навыки» проявил себя успешно в данном направлении, было принято решение расширить его в новом учебном году.

Таким образом, в 2021-2022 учебном году проект «Цифровые навыки» охватит 16 городов и регионов Азербайджана. Планируется, что в новом учебном году в проекте примут участие 190 тысяч учеников, обучающихся в 250 школах Баку, Сумгаита, Гянджи, Шеки, Ширвана, Шемахи, Ленкорани, Билясувара, Мингячевира, Хачмаза, Евлаха, Сабирабада, Сальяна, Шамкира, Гёйчая и Шабрана. В проекте в общей сложности будут преподавать более 1500 учителей. Кроме того, планируется увеличить количество классов уже в существующих школах проекта.

С 2017-2018 учебного года в школах Азербайджана стартовал проект «Цифровые навыки». Основная цель проекта – развитие у учеников основных навыков 21 века, а именно, чтобы учащиеся овладели навыками ИКТ, достигли своей целенаправленной деятельности в информационном пространстве, стали конкурентоспособными кадрами с хорошо развитым логическим мышлением.