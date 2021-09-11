Счетная палата посчитала Рамина Байрамлы

Счетная палата провела проверки в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию и в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями «Табиб».

Как сообщили haqqin.az в Счетной палате, аудит охватил 2019-2020 годы и в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение коллегии Счетной палаты и представлен в Милли Меджлис.

Напомним, что несколько дней назад скандальный глава «Табиб» Рамин Байрамлы заявил о своей отставке.