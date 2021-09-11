Дмитрий Рой, автор haqqin.az 17:33

Айман Аз-Завахири - лидер "аль-Каиды", появился на видео в 20-ю годовщину терактов, совершенных организацией 11 сентября 2001 года в США. Не прошло и суток, как директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что для Вашингтона Афганистан уже не является главным поводом для беспокойства как пристанище для террористов. А госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что "аль-Каида" ослаблена настолько, что на данный момент не может атаковать США. Каждый из этой троицы говорил о своем, о наболевшем, но, сложив их высказывания вместе, в итоге получаем весьма интересную картину реальной ситуации на фронтах борьбы с терроризмом.

Преемник Усамы бен Ладена говорил о том, что джихадистам нелегко везде: в Палестине, в Кашмире, в Грозном, в Идлибе, в Кашгаре и в Вазиристане. И напоминал о необходимости запастись терпением, ведь «джихад» террористов должен затянуться на несколько поколений, чтобы измотать противника и добиться нужного результата в борьбе, как это произошло в Афганистане. А причиной поражений является раскол «Исламского государства», лидеры которого раздробили общий фронт «джихада». Глава американской дипломатии уверен, что «группировка "Аль-Каида", атаковавшая нас 11 сентября [2001 года – Д.Р.], уже давно была серьезно ослаблена до того уровня, что сейчас, согласно оценкам нашей разведки, она не способна осуществлять внешние атаки на нас или на других». Главная разведчица Америки считает, что теперь основная угроза для США со стороны международных террористических группировок исходит из таких стран, как Йемен, Сомали, Сирия и Ирак. То есть как раз оттуда, где ведется ожесточенная и кровавая конкуренция местных филиалов "аль-Каиды" и "Исламского государства".

Именно эта конкуренция и сгубила "аль-Каиду", низведя ее с пьедестала могущественной и таинственной глобальной террористической организации №1 до состояния сектантской группировки, не располагающей значительными финансовыми и человеческими ресурсами. «Аль-Каида на Аравийском полуострове» в Йемене и «Аль-Каида в странах исламского Магриба», оперирующая в Северной Африке, еще как-то барахтаются – но в остальных регионах, не говоря уже о Сомали, Ираке и Сирии, ее влияние сведено практически на нет. Несколько пожилых людей, посылающих на подпольных собраниях проклятия в адрес "Исламского государства" и призывающих настроиться на «джихад» длиною в несколько поколений – вот и все, что от нее осталось. На масштабные теракты нет ни сил, ни денег, былая «слава» облетела как с яблонь дым – тлен и угасание, одним словом. У "Исламского государства" дела, разумеется, получше – сохранилась солидная финансовая база, имеется немалый мобилизационный ресурс, идеология сохраняет привлекательность, филиалы, тот же "аш-Шабаб" в Сомали и различные группировки в Ираке и Сирии достаточно активны. Но особого повода испытывать оптимизм у движения нет.