В тюрьме заразился коронавирусом и экс-глава Билясувара
Бывший глава Исполнительной власти Билясуварского района Махир Гулиев, арестованный по обвинению в должностных преступлениях, заразился коронавирусом. Об этом сообщил журналистам его адвокат.
По словам адвоката, в связи с ухудшением состояния М.Гулиева его перевели в Специализированный госпиталь Государственного таможенного комитета.
«По заключению врачей, у Гулиев сахарный диабет, гипертония, сердечная недостаточность и другие хронические заболевания», - заявил адвокат.
Напомним, на прошлой неделе от коронавируса умер арестованный за коррупцию экс-глава Акстафинского района Низамеддин Гулиев.