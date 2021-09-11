В тюрьме заразился коронавирусом и экс-глава Билясувара

Бывший глава Исполнительной власти Билясуварского района Махир Гулиев, арестованный по обвинению в должностных преступлениях, заразился коронавирусом. Об этом сообщил журналистам его адвокат.

По словам адвоката, в связи с ухудшением состояния М.Гулиева его перевели в Специализированный госпиталь Государственного таможенного комитета.

«По заключению врачей, у Гулиев сахарный диабет, гипертония, сердечная недостаточность и другие хронические заболевания», - заявил адвокат.

Напомним, на прошлой неделе от коронавируса умер арестованный за коррупцию экс-глава Акстафинского района Низамеддин Гулиев.