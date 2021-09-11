Стартовавшая 4 августа акция «Открытый микрофон» в течение одного месяца была проведена на 11 различных территориях Азербайджана, в каждой из которых сейчас ведутся ускоренные работы по газификации.

Как сообщили в пресс-службе ПО Азеригаз, в частности, в массиве Баглар поселка Говсаны, в селе Новханы Апшеронского района после акции «Открытый микрофон» начался процесс налаживания газоснабжения.