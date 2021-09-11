Газ пришел в три жилых массива Баку видео
Стартовавшая 4 августа акция «Открытый микрофон» в течение одного месяца была проведена на 11 различных территориях Азербайджана, в каждой из которых сейчас ведутся ускоренные работы по газификации.
Как сообщили в пресс-службе ПО Азеригаз, в частности, в массиве Баглар поселка Говсаны, в селе Новханы Апшеронского района после акции «Открытый микрофон» начался процесс налаживания газоснабжения.
Помимо этого, в акции в селе Новханы принимали участие и жители массива Севиль Апшеронского района, их обращение также было рассмотрено. В населенном пункте были проведены работы по газоснабжению. Таким образом, в течение одного месяца голубым топливом обеспечены три населенных массива.
Отметим, что акция «Открытый микрофон» охватывает все регионы Азербайджана, включая Баку и Апшеронский полуостров. Основная цель акции – изучение проблем и предложений граждан, ответы на все интересующие их вопросы.