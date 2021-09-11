Мурад Самедов, парламентский корреспондент 18:08

В эти часы армянские СМИ со ссылкой на Совет Европы выступили с сообщением о том, что в рамках осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдут срочные дебаты по карабахскому конфликту, а также ситуации в Афганистане. Армянская пропаганда берет за правило ассоциативную параллель между ситуацией в Южном Кавказе и Афганистане, тем самым пытаясь привлечь внимание международной общественности к историческому конфликту. Накануне haqqin.az писал о том, что заместитель редактора известного французского издания Le Figaro Жан-Кристоф Бюиссон оказался в центре международного скандала, после того как провел, мягко говоря, неудачную параллель между действиями азербайджанских военных в Карабахе и политикой талибов в отношении религиозных и этнических меньшинств. На новом этапе армянская официальная пропаганда пытается забросить попытку столь странного компаративного анализа в пленарный зал заседаний ПАСЕ.

Чтобы внести ясность в ситуацию, haqqin.az обратился к руководителю азербайджанской делегации в ПАСЕ, депутату Милли Меджлиса Самеду Сеидову. «Это изощренная и хорошо продуманная армянская дезинформация, которая основывается на смешении фактов», - заявил парламентарий. По его словам, спустя месяц после завершения войны и победы Азербайджана в Совете Европы было принято решение о подготовке доклада о гуманитарных последствиях войны между Арменией и Азербайджаном. Армянская сторона даже предприняла попытки изменить название доклада на «Гуманитарные последствия войны в Карабахе», но Совет Европы на это не пошел. Автором доклада является депутат Пол Гаван, который в течение года посещал Ереван и Баку. «Он встречался и с нашей делегацией, с представителями министерств, прокуратуры и проводил консультации с другими должностными лицами. Европейский парламентарий посетил и освобождённый Агдам, ознакомился с разрушениями, которым был подвергнут город в период армянской оккупации. Еще год назад он заявил о том, что в сентябре 2021 года представит этот доклад в ПАСЕ, который мы неоднократно обсуждали. Кстати, этот доклад давно находится в открытом доступе. Он включен в повестку дня осенней сессии ПАСЕ», - сказал Самед Сеидов.