Армянское восприятие Карабаха в образе Афганистана Самед Сеидов опровергает
В эти часы армянские СМИ со ссылкой на Совет Европы выступили с сообщением о том, что в рамках осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдут срочные дебаты по карабахскому конфликту, а также ситуации в Афганистане.
Армянская пропаганда берет за правило ассоциативную параллель между ситуацией в Южном Кавказе и Афганистане, тем самым пытаясь привлечь внимание международной общественности к историческому конфликту.
Накануне haqqin.az писал о том, что заместитель редактора известного французского издания Le Figaro Жан-Кристоф Бюиссон оказался в центре международного скандала, после того как провел, мягко говоря, неудачную параллель между действиями азербайджанских военных в Карабахе и политикой талибов в отношении религиозных и этнических меньшинств. На новом этапе армянская официальная пропаганда пытается забросить попытку столь странного компаративного анализа в пленарный зал заседаний ПАСЕ.
Чтобы внести ясность в ситуацию, haqqin.az обратился к руководителю азербайджанской делегации в ПАСЕ, депутату Милли Меджлиса Самеду Сеидову.
«Это изощренная и хорошо продуманная армянская дезинформация, которая основывается на смешении фактов», - заявил парламентарий.
По его словам, спустя месяц после завершения войны и победы Азербайджана в Совете Европы было принято решение о подготовке доклада о гуманитарных последствиях войны между Арменией и Азербайджаном. Армянская сторона даже предприняла попытки изменить название доклада на «Гуманитарные последствия войны в Карабахе», но Совет Европы на это не пошел.
Автором доклада является депутат Пол Гаван, который в течение года посещал Ереван и Баку.
«Он встречался и с нашей делегацией, с представителями министерств, прокуратуры и проводил консультации с другими должностными лицами. Европейский парламентарий посетил и освобождённый Агдам, ознакомился с разрушениями, которым был подвергнут город в период армянской оккупации. Еще год назад он заявил о том, что в сентябре 2021 года представит этот доклад в ПАСЕ, который мы неоднократно обсуждали. Кстати, этот доклад давно находится в открытом доступе. Он включен в повестку дня осенней сессии ПАСЕ», - сказал Самед Сеидов.
Депутат отметил, что в процедуре ПАСЕ есть особенность, когда проводятся чрезвычайные слушания по тому или иному текущему событию.
«Естественно, самым обсуждаемым на сегодня вопросом являются события в Афганистане. И соответственно, в качестве чрезвычайного события этот вопрос будет включен в повестку сессии. А теперь посмотрите, как искусно работает армянская «геббельсовская» пропаганда, которая смешала запланированный вопрос в повестке сессии и чрезвычайный вопрос, и тем самым попыталась провести параллель между ситуацией в Карабахе и Афганистане. Армянская пресса опускает другие темы повестки и пишет, что будут обсуждаться лишь два вопроса – Карабах и Афганистан. Это откровенная запланированная провокация, которая направлена на создание лжеассоциативной связи между событиями», - сказал он.
Самед Сеидов перечисляя вопросы, включенные в чрезвычайные слушания, отметил, что армянские СМИ могли написать, что на сессии ПАСЕ будет обсужден Карабах и ситуация в Беларуси, Карабах и Конвенция о киберпреступности и т.д. Но параллель была проведена именно с Афганистаном…