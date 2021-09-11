Еще 33 человека погибли от коронавируса в Азербайджане чума XXI века
В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 077 случаев заражения коронавирусом, 33 – скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 077 случаев заражения коронавирусом, 33 – скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
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