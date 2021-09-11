Еще 33 человека погибли от коронавируса в Азербайджане чума XXI века

В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 077 случаев заражения коронавирусом, 33 – скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.