Завтра военнослужащие пройдут по улицам Баку. Автомобильное движение будет ограничено

Завтра, 15 сентября, в Баку будет ограничено движение автомобильного транспорта. В связи с этим Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к общественности. Ограничение движения связано с мероприятиями, приуроченными к 103-й годовщине освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

15 сентября 2021 с 09:00 по центральным улицам и площадям города пройдут шествия военного оркестра и личного состава Вооруженных сил по нижеуказанным маршрутам:

1) Аллея шехидов-перед памятником турецким шехидам-метро Ичеришехер-Административное здание Экономического университета-крепостные ворота Гала-кольцевая Азнефть

2) Сад Самеда Вургуна-улица 28 Мая-проспект Бюльбюля-проспект Нефтчиляр-площадь Азадлыг.