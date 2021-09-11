«Правительственное облако» Азербайджан будет защищать вместе с Турцией
В Министерстве транспорта, связи и высоких технологий состоялась встреча с делегацией, возглавляемой председателем офиса цифровой трансформации администрации президента Турецкой Республики Али Тахой Кочем. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства.
В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в реализации концепции цифровой трансформации Азербайджана, кибербезопасности, защиты персональных данных и «правительственного облака».
В завершение между Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики и офисом цифровой трансформации администрации президента Турецкой Республики была подписана Дорожная карта азербайджано-турецкой рабочей группы по цифровой трансформации.
Основными задачами сотрудничества на основе Дорожной карты являются формирование и реализация политики в области цифровой трансформации, а также развитие человеческих ресурсов.
Напомним, что стороны согласовали создание рабочей группы на встрече, состоявшейся в Турции в феврале 2021 года. В ходе последующих встреч были определены основные направления сотрудничества и согласована разработка Дорожной карты.