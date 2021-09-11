«Правительственное облако» Азербайджан будет защищать вместе с Турцией

В Министерстве транспорта, связи и высоких технологий состоялась встреча с делегацией, возглавляемой председателем офиса цифровой трансформации администрации президента Турецкой Республики Али Тахой Кочем. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в реализации концепции цифровой трансформации Азербайджана, кибербезопасности, защиты персональных данных и «правительственного облака».