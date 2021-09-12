Украина угрожает Европе перекрыть газ

Если «Северный поток-2» запустят, а поставки по украинскому маршруту окажутся слишком низкими, то Киев вынужден будет полностью переориентировать свою газотранспортную систему на внутренние нужды. Как сообщает УНИАН, об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время беседы с госсекретарем министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом.

По его словам, в таком случае многим европейским странам грозит нехватка топлива, а в Европу будет перекрыт надежный, гибкий и независимый маршрут. «Это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику», — подчеркнул он.