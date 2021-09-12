Еще одна реакция Ирана на проверку иранских грузовиков на территории Азербайджана

Посольство Ирана в Армении выступило с заявлением в свете регулярной проверки иранских грузовиков и автобусов на азербайджанском участке межгосударственной автомагистрали Горис-Кафан. Как известно, Азербайджан, пользуясь своим правом, установил полицейский и таможенный посты на своем участке дороги.

Однако, в заявлении посольства Ирана указывается, что правительство этой страны намерено продолжить развитие отношений с Арменией.

"Иран будет последователен в вопросе облегчения торговли с соседними странами, в том числе и с Арменией", - говорится в заявлении посольства.

В посольстве сообщили армянским СМИ, что это направление является одним из основных для правительства Ибрагима Раиси.

"Тегеран будет расширять отношения со всеми соседними странами сбалансированно, но в то же время с учетом своих приоритетов. Исходя из этого, в повестке – развитие отношений, в частности, с Арменией и устранение дорожных препятствий и проблем", - говорится в сообщении.