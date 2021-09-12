Накануне состоялась встреча между Коллегией адвокатов Азербайджана и Международным комитетом Красного Креста (МККК). Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Коллегии адвокатов, во встрече приняли участие председатель Коллегии Анар Багиров, советник МККК по правовым вопросам Жаля Азизова и другие лица.

В ходе встречи Анар Багиров проинформировал гостей о проделанной работе в сфере адвокатуры, отметив, что в результате проводимых реформ, число адвокатов увеличилось в 2,5 раза и превысило две тысячи. В то же время число адвокатских учреждений увеличилось с 39 до 110.

Затем представители МККК обсудили текущие и перспективные вопросы, связанные с деятельностью организации в соответствии с ее мандатом, проводимые важные проекты и механизм их реализации, важные меры, принятые организацией в отношении граждан Азербайджана, находящихся в зонах конфликта, в частности, детей, пострадавших от конфликтов. Рассказывая о взаимодействии между МККК и Коллегией адвокатов, было отмечено, что будут приложены все усилия для дальнейшего успешного продолжения сотрудничества.

Затем состоялся обмен мнениями и достигнута предварительная договоренность о совместных проектах, тренингах, семинарах, которые планируется организовать в ближайшее время.