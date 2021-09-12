Сегодня Министерство национальной обороны Турции опубликовало на своей странице в Twitter информацию об учениях соединения Азербайджанской армии, направленного в Турцию в рамках проекта “Братская бригада”. Учения подразделения в составе 18-й механизированной пехотной бригады Турецкой армии продолжаются в Чанаккале, указано в сообщении. Информация иллюстрирована фотографиями с учений.

Следует отметить, что с начала года практически каждую неделю приходят известия о совместных боевых учениях Вооруженных сил Азербайджана и Турции. Так, на днях в Лачине завершились маневры турецких и азербайджанских спецназовцев, а учебная операция «Тураз Ястреб-2021» военно-воздушных сил двух стран в настоящее время продолжаются в Турции.

Как сообщило Министерство обороны Турции, новый проект сотрудничества военных двух стран «Братская бригада» также направлен на подготовку вооруженных сил Турции и Азербайджана к эффективному взаимодействию друг с другом.

В рамках проекта 20 августа в аэропорту Ататюрка в городе Чорлу Текирдагской провинции Турции приземлился военно-транспортный самолет Ил-76TD Министерства обороны Азербайджана. На его борту находились военнослужащие Азербайджанской армии, которые будут принимать участие в совместном проекте «Братская бригада». Далее они отправились в Гелиболу, где предполагается проведение совместных учений.

Как заявило Министерство национальной обороны Турции: «Мы продолжаем быть одним кулаком и одной нацией двух государств. «Братская бригада» - это символ нашего единства. И наши братья – военнослужащие Азербайджана уже прибыли в Гелиболу».

Ранее офицер-аналитик Минобороны Турции капитан Пинар Кара сообщил журналистам на брифинге: «Вооруженные силы Турции продолжают оказывать поддержку модернизации и учебно-тренировочной деятельности Вооруженных сил Азербайджана в рамках соглашений о военном сотрудничестве между двумя странами. В рамках военного сотрудничества Турции и Азербайджана мы запускаем проект «Братская бригада», направленный на эффективность совместной деятельности, планирование и управление обучением. В настоящее время продолжается совместная учеба подразделений Вооруженных сил Азербайджана на базе Вооруженных сил Турции. Мы были и остаемся на стороне наших азербайджанских, тюркских братьев в их справедливой борьбе за территориальную целостность своего государства. Мы провозглашали и провозглашаем: «Турция и Азербайджан - это два государства, но одна нация»

В бюллетенях Министерства обороны Азербайджана нет информации о проекте «Братская бригада», однако известно, что после 44-дневной Карабахской войны президент Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия будет переформирована и модернизирована по образцу турецкой армии, а также продолжено ее оснащение новейшим вооружением. Именно поэтому военнослужащие разных видов войск направляются в Турцию, где проходят специальное обучение. И «Братская бригада» не единственный такой проект, недавно Минобороны Турции сообщило об очередных совместных учениях «Фронтальный воздушный контроль».

Как уже ранее писал haqqin.az, под термином «фронтальный воздушный контроль» подразумеваются боевые действия военно-воздушных сил, направленные на поражение целей на территории противника, избегая при этом причинения вреда дружественным силам.

Проект «Братская бригада» полностью ориентирован на подготовку военного объединения (в данном случае бригады) по стандартам турецкой армии. Другими словами, Турция вместе с Азербайджаном строят новую армию по образцу турецкой армии, и этот процесс интенсивно продолжается.