Азербайджанские генералы и Хулуси Акар приехали в Конью за «Соколом»
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-лейтенант Керим Велиев и заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров прибыли в Конью для участия в мероприятии по случаю «Дня высокопоставленных наблюдателей» в рамках совместных лётно-тактических учений «Сокол ТурАз – 2021».
Об этом haqqin.az сообщает со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Поприветствовав личный состав, принимающий участие в учениях, генерал-полковник Закир Гасанов отметил успешное развитие азербайджано-турецкого сотрудничества под руководством глав двух государств.
По словам азербайджанского военачальника, двусторонние отношения зиждутся на стратегическом партнерстве, неотъемлемой частью которых являются последовательные меры, осуществляемые в области армейского строительства.
Особо отметив моральную поддержку, оказанную братской Турцией в ходе Отечественной войны, министр обороны выразил признательность турецкой стороне. Министр подчеркнул, что совместные учения способствуют дальнейшему повышению знаний и навыков военных пилотов.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар высоко оценил значимость совместных учений. Подчеркнув важность развития двустороннего военного сотрудничества, г Х.Акар отметил важность проводимых учений с точки зрения обретения опыта военнослужащими двух стран. Было особо отмечено, что двустороннее военное сотрудничество направлено на обеспечение безопасности Азербайджана и Турции, а также стабильности в регионе.
Высоко оценив профессионализм и мастерство участников учений, успешное выполнение ими поставленных задач, министры обеих стран пожелали участникам еще больших успехов на службе.
В заключение гости понаблюдали за практической частью учений.