Азербайджанские генералы и Хулуси Акар приехали в Конью за «Соколом»

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-лейтенант Керим Велиев и заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров прибыли в Конью для участия в мероприятии по случаю «Дня высокопоставленных наблюдателей» в рамках совместных лётно-тактических учений «Сокол ТурАз – 2021».

Особо отметив моральную поддержку, оказанную братской Турцией в ходе Отечественной войны, министр обороны выразил признательность турецкой стороне. Министр подчеркнул, что совместные учения способствуют дальнейшему повышению знаний и навыков военных пилотов.

По словам азербайджанского военачальника, двусторонние отношения зиждутся на стратегическом партнерстве, неотъемлемой частью которых являются последовательные меры, осуществляемые в области армейского строительства.

Поприветствовав личный состав, принимающий участие в учениях, генерал-полковник Закир Гасанов отметил успешное развитие азербайджано-турецкого сотрудничества под руководством глав двух государств.

Об этом haqqin.az сообщает со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар высоко оценил значимость совместных учений. Подчеркнув важность развития двустороннего военного сотрудничества, г Х.Акар отметил важность проводимых учений с точки зрения обретения опыта военнослужащими двух стран. Было особо отмечено, что двустороннее военное сотрудничество направлено на обеспечение безопасности Азербайджана и Турции, а также стабильности в регионе.

Высоко оценив профессионализм и мастерство участников учений, успешное выполнение ими поставленных задач, министры обеих стран пожелали участникам еще больших успехов на службе.

В заключение гости понаблюдали за практической частью учений.