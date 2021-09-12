Новый посол Евросоюза приехал к Байрамову и сказал: «Азербайджан – важный партнер для Евросоюза»

Сегодня, во вторник, 14 сентября 2021 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял нового главу представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане посла Петра Михалко. Об этом haqqin.az сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана.

Михалко вручил азербайджанскому министру копию верительной грамоты.

На встрече стороны обменялись мнениями о перспективах плодотворного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, подготовке к предстоящим встречам на высшем уровне в рамках программы Восточного партнерства, о планируемом к подписанию двустороннем соглашении. Министр обсудил с послом и реализацию проектов в сфере энергетической безопасности;

Петр Михалко особо отметил, что Азербайджан является важным партнером для Европейского Союза и он, в качестве нового посла, приложит все усилия для развития этих отношений во всех сферах.