В Тунисе продолжается ситуация глубокого политического и конституционного тупика, которую создал в июле президент Каис Саид, приостановив работу парламента – Ассамблеи народных представителей, сняв иммунитет с его членов и отправив в отставку премьер-министра Хишама Машиши. Сейчас президент обещает вернуть страну к нормальности с помощью новой Конституции, которую предстоит принять на референдуме .

Запредельная ирония заключается в том, что Каис Саид не просто специалист по конституционному праву и бывший глава Тунисского центра конституционного права за демократию. Он входил в экспертный совет, который занимался подготовкой нынешней Конституции, которую приняли в 2014 году, и многократно выступал с разъяснениями ее положений.

И когда Саид приостанавливал работу парламента и отправлял в отставку главу правительства, он ссылался на 80 статью Конституции, которая якобы дает ему такие полномочия «в случае непосредственной угрозы национальным институтам, безопасности или независимости страны». Но в этой статье черным по белому записано, что чрезвычайные решения могут быть приняты лишь после консультаций с главами парламента и правительства, чего не было, и с обязательным информированием главы Конституционного суда, органа, который в Тунисе так и не сформировали. Больше того, на период чрезвычайного положения Ассамблея народных представителей находится на непрерывной сессии, о приостановке ее работы и речи не идет.

У президента был затяжной конфликт с парламентом и его главой Рашидом Ганнуши, лидером умеренной исламистской партии Возрождения («Ах-Нахда), и чрезвычайщина ему как раз и понадобилась, чтобы с ними разобраться, какие тут консультации или продолжение работы парламента.

В той же 80-й статье говорится, что возвращение к нормальному режиму функционирования государственных институтов должно произойти как можно быстрее, а спикер парламента или тридцать депутатов могут обратиться в Конституционный суд, чтобы тот рассудил, насколько президент правильно оценил исключительность ситуации. Но Конституционного суда, как мы указали выше, нет, а на нет и суда нет. 24 августа Саид продлил действие указа о приостановке работы Ассамблеи народных представителей «до принятия последующих решений». Новый глава правительства так и не был назначен, а нескольких министров президент уволил, а ряд противников были взяты под арест, включая его конкурента на президентских выборах бизнесмена Набиля Каруи и его брата Гази, депутата парламента.