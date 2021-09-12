В ходе очередного для Ахмедова судебного процесса, в котором он, правда, как и в судебном разбирательстве по делу банды Эльдара Махмудова под названием МНХСС участвует как «жертва обстоятельств», выяснилось, что экс-чиновник и экс-общественный деятель на пенсионном покое нашел для себя прибыльное занятие – давал деньги в рост, то есть под проценты. Причем суммы миллионные. Возможно, и при должностях он не чурался такого «приработка», но тогда имевшиеся у него административные ресурсы не позволяли должникам увиливать от расплаты. Но позже все поменялось – и Таги Ахмедова банально кинули.

Таги Ахмедов давно покинул высокие должности главы метрополитена и председателя Ясамальской районной организации ЙАП, но скандалы продолжают преследовать его. Теперь имя бывшего чиновника фигурирует в судебном деле о мошенничестве.

По нынешнему делу проходят трое обвиняемых: Гулу Мухтаров, Сахиль Абушев и Саадат Халилов. Всем им вменяется статья 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) УК Азербайджана. Под арестом находится только Саадат Халилов, для двоих других суд ограничился подпиской о невыезде. Потерпевшим по делу признан давний друг Таги Ахмедова - замдиректора Института механики и математики НАНА профессор Солтан Алиев. Именно он обратился с иском в суд, заявив, что у него взяли под проценты крупную сумму и не вернули.

Между тем обвиняемые утверждают, что деньги в действительности принадлежали не Солтану Алиеву, а Таги Ахмедову.

Сахиль Абушев сообщил суду об истории их денежного долга: все трое организовали бизнес, связанный с импортом мрамора из Казахстана и Ирана.

«Деньги на развитие бизнеса мы взяли у Солтана, который брал их у Таги Ахмедова. Нам их ссудили под 1,5-2 процента в месяц. В общей сложности брали в долг три раза. Нам их вручали в Ясамале, поблизости от здания ЙАП», - сказал он.

По словам Абушева, сначала это было 200 тысяч манатов, а потом в общей сложности еще 950 тысяч. Но бизнес, как говорится, не пошел, возникли проблемы, и выплатить проценты в срок не было возможности. Тогда ныне подсудимый Гулу Мухтаров решил заложить партию мрамора и взять дополнительный кредит. Мрамор принадлежал его другу Али, которому вскоре срочно понадобились деньги на лечение.

Стоимость партии мрамора тогда составляла миллион манатов. Саадат Халилов вместе с партнерами заложили мрамор и передали его владельцу 350 тысяч манатов, пообещав спустя время выплатить оставшиеся 650 тысяч.

«Я был в курсе, что деньги на свое дело мои приятели брали у Таги Ахмедова. Сначала 200 тысяч, потом 850 тысяч и в третий раз – 750 тысяч манатов. Однажды я даже был свидетелем, как они передавали деньги в счет процентов. Таги Ахмедов не каждого впускал в свой кабинет в ЙАП. Но поскольку в свое время я был охранником главы Межбанка Джахангира Гаджиева, с которым у Ахмедова были теплые отношения, он не стал меня опасаться. Так что сам видел, как ему передавали проценты. Но потом у Саадата дела пошли плохо, и он не смог выплачивать проценты. Солтан тогда хватался за голову, говорил они опозорили его перед Таги…», - рассказал Гулу Мухтаров.

По его словам, однажды Таги Ахмедов даже избил Саадата Халилова за то, что он задержал выплату денег.

Напомним, что, выступая в суде по делу МНБ, Таги Ахмедов утверждал, что бывший генерал Акиф Човдаров вымогал у него 3 миллиона манатов, и он безропотно принес ему запрашиваемую сумму. Однако, пожаловался экс-глава метрополитена, ему пришлось отдать генералу «всю накопленную за 40 лет зарплату»...